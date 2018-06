Librino, pregiudicato messo agli arresti domiciliari dalla polizia

La poloiizia di Librino ha eseguito l'arresto di Carlo Viscuso, colpevole in via definitiva dei reati di porto illegale d’armi, detenzione di armi clandestine, spaccio di stupefacenti e ricettazione. Era stato condannato alla pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione: sconterà il periodo residuo della pena in regime alternativo di detenzione domiciliare.