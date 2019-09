Fermato in aeroporto un iraniano con passaporto falso

Un iraniano di 29 anni, Norolla Rostami, che stava cercando di imbarcarsi su un volo per Dublino con un passaporto bulgaro falsificato e' stato arrestato da personale dell'ufficio polizia di frontiera aerea dell'aeroporto di Catania. L'uomo e' stato trovato in possesso di altri due carte di identita' contraffatte: una italiana e l'altra della Repubblica Ceca. La procura di Catania, dopo l'arresto, ha disposto il suo trasferimento in carcere.