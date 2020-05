Pusher di Scordia nascondeva droga tra le conserve della cucina

I carabinieri di Scordia ed i “Cacciatori di Sicilia” hanno arrestato il 46enne Angelo Rosa, del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era già conosciuto dai militari per la sua propensione ai reati in materia di droga. Negli ultimi tempi era stata notata la presenza di giovani, ritenuti assuntori di sostanze stupefacenti, nei pressi della sua abitazione. I carabinieri hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. La presenza dei militari è stata immediatamente indigesta per l’uomo che ha spavaldamente dichiarato di non detenere droga. Ma loro, per nulla convinti, hanno effettuato la ricerca rinvenendo 40 grammi di marijuana. Era stata accuratamente occultata dall’arrestato all’interno della cappa della cucina, in un tappeto ed anche in un vasetto tra le conserve della cucina. A seguito della ricerca sono stati trovati anche alcuni semi di cannabis indica, un bilancino di precisione, il materiale necessario per la confezione delle singole dosi di droga e 350 euro ritenute provento dello spaccio. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.

