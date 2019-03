Via delle Finanze, 19enne arrestato per spaccio di stupefacenti

La polizia ha arrestato Fallou Niane, 19 anni, in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Intorno alle ore 3 di questa notte, le volanti durante il normale servizio di controllo del territorio, in via delle Finanze, hanno controllato il ragazzo trovandolo in possesso di hashish per un peso complessivo di 74 grammi e di marijuana per un peso complessivo di 16 grammi. Informato il Pm di turno, il 19enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 29 marzo 2019.