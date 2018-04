Egiziano fermato alla stazione con oltre 15 mila euro in contanti

Gli agenti della polizia ferroviaria hanno fermato un ventiduenne egiziano arrivato a Catania su un treno proveniente da Roma. Durante il controllo di routine, ha esibito un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciatogli dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania. Ma è emerso che lo straniero era sbarcato in Italia nel 2013 fornendo diverse generalità ed era stato arrestato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di esseri umani. Inoltre è stato trovato in possesso di una mazzetta di banconote di vario taglio per un totale di 15.440 euro, della quale non ha fornito alcuna spiegazione circa la provenienza, il possesso o la destinazione. Non escludendo che la somma di denaro potesse provenire dagli illeciti traffici per i quali era stato già recluso, lo straniero è stato denunciato in stato di liberta per riciclaggio e l’ingente somma di denaro è stata sottoposta a sequestro probatorio.