Figlio del boss Alfio Ferlito arrestato per estorsione dalla polizia

La polizia di Stato ha arrestato Graziano Francesco Ferlito, Giacomo e Domenico Cannavò, per estorsione. I tre avevano chiesto infatti il "cavallo di ritorno" ad una persona che aveva subito il furto di una Fiat 500, denunciandone la scomparsa in questura. Durante la permanenza negli uffici di polizia, la vittima ha ricevuto una telefonata in cui l’ignoto interlocutore comunicava il prezzo da pagare (800euro) per rientrare in possesso dell’auto, indicando una piazza di Librino quale luogo di incontro.

L'arresto a Librino

La polizia si è quindi appostata e li ha arrestati non appena hanno intascato la somma pattuita con la vittima del furto. L’autovettura rubata, che era stata portata nella piazza di Librino da Ferlito e Cannavò Domenico Agatino, è stata restituita al proprietario.

Il figlio del boss assassinato

Ferlito Francesco Graziano è figlio del noto boss catanese Alfio Ferlito, assassinato a Palermo il 16 giugno del 1982 nella “strage della circonvallazione”. Espletate le formalità di rito, gli arrestati, indagati anche per ricettazione in concorso, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Catania - piazza Lanza.

Nelle foto in basso gli altri due arrestati, Giacomo e Domenico Cannavò