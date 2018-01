I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 47enne Maurizio Romano per evasione. Pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari, ieri pomeriggio è stato riconosciuto e bloccato dai militari mentre si trovava in una via del centro cittadino ed è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.