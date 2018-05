Pregiudicato evade dai domiciliari e va in giro con una pistola

I carabinieri hanno arrestato il catanese Pio Giuseppe Scardaci, già detenuto ai domiciliari. Lo hanno visto girovagare in via Stoppani, violando le disposizioni del giudice, ed è stato arrestato nuovamente in quanto trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 6,35 con 6 colpi all’interno del caricatore, risultata rubata nel 2016. L’arma è stata sequestrata e sarà inviata al ris di Messina per gli accertamenti tecnici del caso.