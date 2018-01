Evade da una comunità di Taranto e si rifugia a Catania: arrestato

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato il catenese Massimo Palazzo, 44enne, già sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica nella provincia di Taranto. Andrà in carcere, a piazza Lanza, perchè lo scorso 14 novembre è evaso dalla struttura rendendosi irreperibile ed è stato rintracciato dai militari, nella tarda mattinata di ieri in una casa di Catania.