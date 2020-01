Evade per fare una passeggiata, i carabinieri lo riportano ai domiciliari

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato il 29enne Salvatore Biondi. L’uomo, già agli arresti domiciliari per reati in materia di droga, è stato notato mentre passeggiava in strada. I militari, pertanto, lo hanno immediatamente bloccato e ricondotto presso la sua abitazione in attesa della celebrazione del rito per direttissima.