Lascia i domiciliari per andare in via delle Finanze: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato il 35enne catanese Fabio Maurizio Borzì, responsabile di evasione. E' stato trovato in in via Delle Finanze, mentre sarebbe dovuto stare presso la sua abitazione in quanto gravato dagli arresti domiciliari. Ha cercato di darsi alla fuga a piedi ma è stato immediatamente raggiunto ed ammanettato. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

