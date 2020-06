Extracomunitario aggredisce a pietrate i carabinieri sulla Catania-Gela

I carabinieri di Mineo hanno arrestato il 21enne extracomunitario di origini guineane Diallo Kasali, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio. Nel pomeriggio di ieri i militari hanno dovuto fronteggiare un extracomunitario che sulla statale 417 Catania Gela, brandendo un tubo metallico ed un manganello realizzato con un tubo per irrigazione e nastro adesivo, aveva pensato bene di minacciare i passanti in auto rischiando di causare un incidente stradale. L’uomo è stato notato dai militari nel corso del loro servizio perlustrativo e fermato per l'identificazione, ma durante le operazioni ha colpito un carabiniere alle spalle, guadagnandosi così la fuga. L’esagitato ha ingaggiato una vera e propria guerriglia, lanciando delle pietre e ferendo uno dei uomini intervenuti. Per avere la meglio sulla sua furia, è stato necessario indossare le protezioni utilizzate in occasioni di pubbliche manifestazioni. L'arrestato è stato poi condotto nel carcere di Caltagirone.

