Extracomunitario rapina una donna,ma il marito lo fa arrestare

Un extracomunitario, Gaye Abdoulie, è stato arrestato dopo aver commesso una rapina in piazza Giovanni XXIII. Si era reso responsabile dell’aggressione della donna nel tentativo di rapinarla. La vittima, in evidente stato di shock,ha riferito agli agenti che, mentre attendeva il marito a bordo della propria auto, l’uomo di origine gambiana si era introdotto all’interno della vettura e, minacciandola, le aveva bloccato i polsi per impossessarsi degli anelli che indossava. Le grida della donna hanno attirato l’attenzione del marito che ha bloccato l’aggressore fino all’arrivo degli uomini della squadra mobile.