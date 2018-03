Aci Catena, spacciatore preso con 350 grammi di "erba" e pistola a gas

La polizia di Acireale ha arrestato Francesco Faroo, per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente. Transitando per le vie del Comune di Aci Catena, gli agenti hanno notato una persona a bordo di uno scooter che lasciava cadere un pacchetto di sigarette. La pattuglia, notato questo strano movimento dell’uomo, lo ha subito bloccato e recuperato il contenitore, al cui interno c’era una dose di marijuana.Dentro il frigo di casa sua c'erano circa 350 grammi della stessa sostanza stupefacente, in parte suddivisa in dosi e pronta per lo smercio. Inoltre è stato trovato materiale per il confezionamento ed un bilancino digitale di precisione per la pesatura delle dosi. Nello stesso contesto sono stati rinvenuti alcuni proiettili ed una pistola a gas. Si trova ora ai domiciliari.