Guida senza patente e fugge dal posto di blocco: arrestato

I carabinieri hanno arrestato il 27enne catanese Jonny Stefano Tomaselli, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Ieri pomeriggio in viale Usodimare ad angolo con via San Nullo, Tomaselli sfrecciava a bordo di una moto Yamaha Tenerè 600,fuggendo all’alt impostogli da una pattuglia e fuggendo via nonostante il traffico. Ne è scaturito un concitato inseguimento terminato in via Felice Fontana, dove il fuggitivo è stato bloccato ed ammanettato. La moto è stata sequestrata, mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima in camera di sicurezza.