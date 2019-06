Arrestato ladro seriale, dovrà “scontare” 2 anni

I carabinieri di piazza Verga, hanno arrestato il 31enne catanese Salvatore Andrea Campisi, in esecuzione all’ ordine di espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Patti (Me). I fatti, risalenti agli inizi del 2018, sono stati commessi a Patti presso cui il giovane, in compagnia di un complice, si era reso responsabile di un furto in danno di un esercizio commerciale. Espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari per scontare la pena di anni 2 e mesi 1.