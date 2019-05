Rubano la Fiat Uno dei servizi sociali: arrestati due ladri

Il 28enne Mattia Rasano ed il 26enne Lino Lavacca, entrambi di Randazzo, sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di rubare l'auto dei servizi sociali, una vecchia Fiat Uno parcheggiata in piazza Municipio. Dovranno adesso rispondere di concorso in tentato furto aggravato. Sono stati fermati e bloccati nel preciso istante in cui stavano manomettendo il quadro strumenti per poterla mettere in moto e fuggire via. Si trovano ora agli arresti domiciliari.