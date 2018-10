Ruba un furgone: i carabinieri lo scoprono e va ai domiciliari

I carabinieri arrestato il 33enne catanese Giovanni Erbasecca, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. Nel corso di un servizio anticrimine svolto nel quartiere San Cristoforo, hanno colto sul fatto il malvivente che, dopo aver infranto il finestrino lato guida, stava tentando di asportare un furgone Mercedes regolarmente parcheggiato in via Santa Maria Assunta. Il mezzo è stato restituito al proprietario, mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima ai domiciliari.