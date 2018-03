Arrestati due ladri mentre smontavano una Fiat Cinquecento

Nella serata di ieri, la polizia di Stato ha arrestato Francesco Badieramonte ed Enrico Mario Cocola per furto aggravato in concorso. Gli agenti di polizia li hanno sorpresi mentre erano intenti a smontare i pezzi di una fiat Fiat 500 di una nota compagnia di noleggio. I due erano giunti a bordo di una Fiat Panda anch’essa presa a noleggio. Con quest'auto avevano spinto la 500 fino a quella zona, evidentemente giudicata “sicura” smontando alcuni pezzi, successivamente caricati sulla Panda. I due malfattori sono stati condotti in questura e messi ai domiciliari.