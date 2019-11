Ladro di cavi di rame preso dentro un cantiere edile

I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato il 35enne Carmelo Citraro, di Misterbianco, per furto aggravato. Nel corso di un servizio di perlustrazione per la prevenzione dei reati, avevano notato che il cancello di un cantiere edile appariva socchiuso e quindi, introdottisi all’ interno della recinzione, hanno trovato l’uomo che indisturbato stava asportando furtivamente i cavi in rame dell’impianto elettrico, caricandoli sulla propria autovettura. La refurtiva è stata quindi riconsegnata al legittimo proprietario, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.