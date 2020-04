Ruba alimenti per i poveri e rapina un ambulante: arrestato

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 34enne paternese Giuseppe Auteri, eseguendo un'ordinanza del tribunale etneo. Il provvedimento, come accertato dai militari nel corso delle indagini, è scaturito in seguito ad una rapina commessa dall’uomo in paese, avvenuta lo scorso 20 marzo. Armato di una pistola, si era introdotto all’interno del garage di un venditore ambulante con l’intento di rapinarlo del borsello.

Dopo un accenno di reazione da parte della vittima, lo ha colpito con il calcio della pistola provocandole ferite al volto guaribili in 5 giorni, consistenti in “ematoma oculare sinistro ed edema labbro superiore”. Ma vi è di più perchè il giorno seguente, infatti, aveva rubato persino delle derrate alimentari destinate alle famiglie bisognose a causa dell'emergenza del fenomeno epidemico in corso, custodite all’interno del deposito della chiesa “Monastero della S.S. Annunziata. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza.