Ruba un televisore ed una carta di credito ad un 88enne, arrestato

I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 20enne Vito Marino, eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Catania per furto aggravato in concorso. Grazie all'analisi dei filmati registrati dalle telecamere attive nella zona in cui è avvenuto il fatto, i militari hanno potuto dare un volto ad uno dei responsabili del furto perpetrato il 24 ottobre scorso nell’abitazione di un pensionato 88enne di Biancavilla. Marino portò via un televisore Samsung e un borsello contenente una carta di debito collegata ad un conto corrente bancoposta. Subito dopo il furto, prelevò 600 euro dal bancomat. Riconosciuto attraverso le immagini dai carabinieri, è stato sottoposto ad una perquisizione domiciliare, al termine della quale furono ritrovati il televisore e gli abiti indossati dall’indagato al momento del furto. L’arrestato, assolte le formalità di rito è stato associato al carcere di piazza Lanza.