Ladro d'appartamento ruba due televisori e incontra i carabinieri

Il 37enne catanese Carmelo Brex è stato arrestato per furto aggravato dopo aver forzato la porta di una casa in via Luigi Pirandello per asportare due televisori con tecnologia di ultima generazione. Sceso in strada, li stava per caricare in auto quando l’equipaggio di una gazzella dei carabinieri, insospettito dall’atteggiamento dell’uomo, lo ha sottoposto a controllo accertando di fatto l’avvenuto furto. La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre per l’arrestato, sottoposto al rito per direttissima, si sono aperti i cancelli del carcere di piazza Lanza.