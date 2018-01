Pedara, 27enne del Ghana in manette per immigrazione clandestina

Ewur Jhon, 27enne originario del Ghana e domiciliato in una casa famiglia, è stato arrestato su ordine della procura di Catania e trasferito in carcere a piazza Lanza. Dovrà scontare la pena residua di un anno, 7 mesi e 15 giorni di reclusione poiché ritenuto responsabile di immigrazione clandestina, reato commesso il 13 giugno 2016 a Catania. E' attualmente in cella a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.