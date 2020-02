Ladri tentano di rubare in un negozio di via Plebiscito forzando la saracinesca

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato il 57enne Orazio Barbagallo ed il 34enne Giovanni Licciardello, entrambi catanesi, perché sorpresi in flagranza di reato di tentato furto aggravato. Nella notte di ieri un cittadino ha avvertito il 112 d’aver visto due individui, in via Plebiscito, armeggiare sulla saracinesca di una rivendita di bombole di gas liquido. L'arrivo della gazzella ha consentito ai militari di bloccare i due che, presi con le mani nel sacco, hanno consegnato gli arnesi da scasso con i quali stavano cercando di scardinare la saracinesca dell’esercizio commerciale. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.