Gli agenti rintracciano un'evasa ed arrestano un ladro d'auto

Nel corso della notte,gli agenti della squadra volanti hanno arrestato per il reato di tentato furto aggravato Sraidi Abdelhafid, senza fissa dimora, con precedenti specifici. Il personale dell’esercito italiano impiegato nell’operazione “Strade sicure” ha segnalato alla questura un uomo del quale sono state fornite dettagliate descrizioni, che aveva infranto il finestrino di un’auto parcheggiata in via Sturzo. Alla vista dei militari si è dato ad una precipitosa fuga in direzione di Corso Sicilia. Prontamente giunti sul posto, gli equipaggi hanno individuato il soggetto mentre tentava di nascondersi dietro del materiale di risulta accatastato all’interno di una recinzione. L’uomo, che è stato riconosciuto dai militari, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una torcia tascabile, che presumibilmente gli serviva per osservare l’interno delle autovetture parcheggiate su strada e scegliere quella su cui commettere il furto. L’arrestato è stato condotto in questura, dove peraltro è stata formalizzata la denuncia del proprietario dell’autovettura a cui il malfattore aveva infranto il finestrino. E' stato quindi trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio di convalida.

Ieri pomeriggio, sempre gli agenti della questura hanno arrestato per il reato di evasione Nataly Oddo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Alla sala operativa della questura è giunta la segnalazione di una donna latitante che si trovava all’interno di un’abitazione nel quartiere Cibali. Gli agenti inviati sul posto hanno constatato che al numero civico segnalato era presente un portone aperto, dal quale si accedeva ad un cortile di pertinenza di diverse abitazioni. Effettuando un accurato controllo, si è rintracciata la donna evasa, subito riconosciuta dai poliziotti in quanto aveva precedenti di polizia. Alla signora, il 4 marzo scorso, era stata notifica un’ordinanza con cui l’autorità giudiziaria sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il pm di turno ha disposto di ricollocare la donna agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. E' stato rintracciato anche suo figlio, destinatario di un provvedimento del tribunale per i Minorenni di Catania, emesso il 29 gennaio scorso, con il quale è stata sostituita la misura del collocamento in comunità con quella dell’Istituto di pena minorile, dove è stato accompagnato.