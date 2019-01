Arrestato ladro randazzese per ordine del tribunale

I carabinieri hanno arrestato il 27enne Antonino Ventre Bontempo eseguendo una misura cautelare emessa dal tribunale di Siracusa.

Il giovane randazzese, già agli arresti domiciliari per tentato furto aggravato in concorso, reato commesso nella provincia aretusea, l’11 dicembre scorso era stato arrestato da una pattuglia del radiomobile di Randazzo perché rintracciato in contrada San Lorenzo in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’informativa, attraverso la quale i carabinieri chiedevano l’inasprimento della misura detentiva, è stata recepita appieno dal giudice che ne ha ordinato l’arresto e la traduzione nel carcere di Piazza Lanza.