Latitante arrestato 16 anni dopo una rapina in Germania

La polizia di Stato il decorso 23 ottobre ha eseguito un mandato di arresto europeo arrestando il latitante catanese Salvatore Scuto, pregiudicato, ricercato in ambito Schengen in quanto destinatario di mandato di arresto europeo. Deve espiare una pena massima fino ad anni 15 per il reato di rapina aggravata. Gli investigatori della Catturandi hanno rintracciato all’interno della sua abitazione nella provincia di Catania. Salvatore Scuto nel 2003, insieme ad un complice, si era reso autore di una rapina ai danni di un ufficio postale ubicato a Lauterbach, in Germania, armato di pistola giocattolo, asportando danaro contante e francobolli per un valore ammontante a circa 8 mila euro.