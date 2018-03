Giovane di 22 anni arrestato per lesioni personali aggravate

I carabinieri hanno arrestato il 22enne catanese Francesco Conti. E' stato condannato dai giudici per il concorso in lesioni personali aggravate, reato commesso a Montagnareale,in provincia di Messina, il 13 gennaio del 2013. Dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare una pena residua equivalente a tre mesi di reclusione.