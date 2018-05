Ladri di limoni arrestati ad Aci Catena: ne avevano rubati 600 chili

I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato un catanese di 54 anni ed un acese di 58 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato. I militari di pattuglia hanno sorpreso i due malviventi a bordo di una Fiat Stilo carica di limoni verdello, circa 600 chili, rubati poco prima all’interno di un fondo agricolo in in via Fondachello, ad Aci Catena. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.