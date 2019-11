Manda il cognato in ospedale dopo aver litigato: arrestato

La polizia ha arrestato Marco Giganti per lesioni personali aggravate. Ha bastonato selvaggiamente il proprio cognato per motivi di carattere economico legati alla gestione di un esercizio commerciale. La vittima, subito trasportata presso il pronto soccorso più vicino, si è mantenuta in stato di osservazione per via delle plurime fratture del setto nasale. La polizia è riuscita a giungere all’arresto del responsabile anche grazie alla ricostruzione di quanto accaduto sul posto, effettuata dagli agenti della volante tempestivamente intervenuta a seguito di segnalazione. Giganti è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.