Arrestato manifestante del Duomo, Petrina: "Protesta strumentalizzata"

"L'arresto, con la concessione dei domiciliari, da parte dei carabinieri per furto aggravato di rame del principale animatore della protesta nella Cattedrale di Catania fa comprendere, se ancora ce ne fosse bisogno, l'altissimo livello di strumentalizzazione di questa vicenda in cui sono state cinicamente utilizzate anche molte persone che vivono nel disagio e vanno aiutate". Lo afferma Francesco Petrina del gruppo Con Bianco per Catania sull'arresto di Daniele Giuseppe Di Stefano.

"L'episodio - aggiunge Petrina - serve a valutare dunque anche l'operato di personaggi che hanno, se non animato, in qualche modo difeso la protesta, cavalcandola, addirittura, dietro le quinte. A fronte di certi atteggiamenti ambigui, si conferma la correttezza della linea di legalità tenuta dal Comune di Catania, con il supporto ai cittadini a presentare domanda per il Reddito di Inclusione e per l'accesso alle graduatorie per gli alloggi popolari".