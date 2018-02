Va in commissariato con 86 grammi di "erba": arrestato un gambiano

Un gambiano pregiudicato senza fissa dimora, Jammeh Homar è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Era stato già denunciato alcuni giorni fa per lo stesso reato e si è presentato in commissariato per adempiere all'obbligo di firma. Vedendo i poliziotti delle volanti, ha mostrato un forte nervosismo che ha fatto insospettire gli agenti, attirati anche dal forte odore di marijuana.

Aveva in tasca 86 grammi di "erba", divisa in tre involucri di cellophane rispettivamente con 50, 30 e 6 grammi. Inoltre in una scarpa è stata rinvenuta una discreta somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.E' stato così arrestato e messo nelle camere di sicurezza della questura.