Fisioterapista di Randazzo coltivava marijuana nell'orto di casa

I carabinieri di Randazzo hanno arrestato un fisioterapista 36enne per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Transitando per via Sotto Tenente Manchi,una gazzella ha avvertito un forte odore proveniente da un garage. I militari hanno rintracciato l’interessato ed in sua presenza, hanno avuto accesso ai locali. In un orticello è stata scoperta una mini piantagione di canapa indiana, composta da una decina di piante dell’altezza di circa 1,50 metri ed un peso complessivo di circa 10 chili, dalle quali, per la qualità del principio attivo, si potevano ricavare almeno 30 mila dosi di marijuana. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.