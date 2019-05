Nascondeva 30 chili di "erba" a casa dei genitori: arrestato

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 35enne Salvatore Furnari, che nascondeva in una palazzina di via Bari, in cui abitavano anche i suoi genitori, 30 chili di marijuana e armi irregolarmente detenute.

C'erano anche una bilancia elettronica di precisione, diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi di stupefacente da porre in commercio, una pistola semiautomatica calibro 45 di fabbricazione statunitense, con marca e matricola abrasi, un revolver calibro 38 marca Bernardelli senza matricola e 15 cartucce di diverso calibro.

Salvatore Furnari è stato arrestato non appena sceso dall' autobus di linea della Sais, proveniente da Caltanissetta, fermato all’altezza dell’area di servizio di Motta Sant’Anastasia, sull’Autostrada Catania-Palermo. Era andato a trovare la fidanzata a Caltanissetta. Sequestrata la droga, che avrebbe fruttato oltre 200 mila euro, e le armi. Furnari si trova ora a Piazza Lanza.