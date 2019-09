Due immigrati irregolari forzano un garage in via Vecchia Ognina

I carabinieri hanno arrestato i 36enni marocchini Adil Rigat e Yassin Elmoussaife, ritenuti responsabili di tentato furto in concorso. Al secondo è stata contestata anche l’inottemperanza al provvedimento di espulsione emesso il 29 giugno scorso. I due extracomunitari sono stati notati da alcuni cittadini che, allertati da dei rumori provenienti dai garage condominiali, hanno immediatamente avvertito il 112, consentendo il tempestivo intervento dell’equipaggio di una gazzella. I militari hanno individuato ed ammanettato i due soggetti.Alla loro vista si erano nascosti all’interno di uno dei garage, che era stato forzato mediante alcuni arnesi atto alla scasso, rinvenuti e sequestrati. I due marocchini sono stati trasferiti nel carcere catanese di Piazza Lanza così come deciso dal giudice in sede di udienza di convalida.