Maxi piantagione di marijuana scoperta in un vigneto a Mazzarrone

I carabinieri di Mazzarrone hanno arrestato il 41enne Raffaele Criscione, viticoltore del posto, che aveva pensato bene di piantare tra i filari di viti delle piante di marijuana. I militari hanno prima eseguito un accesso al vigneto di proprietà dell’imprenditore, in contrada Piano Stella a Mazzarrone, per poi spostarsi in un secondo fondo agricolo di proprietà dell’uomo, ad Acate, dov’è stata scoperta e sequestrata una maxi piantagione con circa 350 piante di varia metratura, coltivata e nascosta tra i filari del vigneto. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.