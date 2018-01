Pregiudicato arrestato per evasione dai domiciliari a Misterbianco

I Carabinieri di Misterbianco hanno arrestato per evasione dai domiciliari il 35enne Rosario Caruso. Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma ieri pomeriggio ha violato la misura restrittiva imposta dal giudice uscendo dalla propria abitazione per andare a piedi in centro. I militari hanno proceduto all’arresto trattenendolo in una camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.