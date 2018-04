Misterbianco, 35enne arrestato con 700 grammi di marijuana

I carabinieri di Nesima hanno arrestato il 35enne Giovanni Gangi, di Misterbianco, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, la scorsa notte, hanno notato un anomalo afflusso di giovani presso l’abitazione dell’uomo. In casa sua c'erano infatti circa 700 grammi di marijuana contenuti in una busta di cellophane, oltre a vario materiale utile al confezionamento della droga. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.