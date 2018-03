Extracomunitario senza biglietto manda in ospedale due agenti in stazione

La polizia di Stato ha arrestato Kenneth Michael nigeriano per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità. Tutto è iniziato nel treno in partenza da Catania per Messina dove l’uomo, nonostante fosse stato trovato sprovvisto di titolo di viaggio, si è anche rifiutato di fornire le proprie generalità al controllore. A questo punto sono intervenuti gli agenti della Polfer, che hanno trovato l’uomo dentro un convoglio in cui si era rifugiato per sfuggire ai controlli. Alla vista dei poliziotti, ha iniziato ad inveirgli contro, con frasi offensive, sferrando calci e pugni.

Gli agenti lo hanno subito bloccato e condotto negli uffici Polfer dove ha continuato a tenere lo stesso atteggiamento ostile e violento. Dagli accertamenti è venuto fuori che aveva già numerosi precedenti della stessa tipologia ed era stato scarcerato a metà gennaio di quest’anno. Per l’extracomunitario, giudicato con il rito direttissimo, si sono spalancate le porte del carcere. Per due agenti si è reso necessario l’accompagnamento presso un ospedale cittadino per le cure sanitarie dove sono state riscontrate contusioni guaribili in cinque giorni.