Coppia di Santa Venerina condannata a 3 anni per omicidio

I carabinieri di Giarre hanno arrestato a Santa Venerina un 77enne ed una 51enne, che dovranno espiare la pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione poiché ritenuti colpevoli di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti risalenti al 10 gennaio 2011. Si trovano ora nel carcere di Piazza Lanza. Un 42enne di Giarre è stato denunciato per furto e ricettazione: aveva effettuato un allaccio abusivo del proprio contatore elettrico collegandosi direttamente alla rete pubblica ed aveva una Fiat Panda rubata in casa propria. n Infine un 32enne di Sant’Alfio è stato trovato in possesso di 27 grammi di marijuana, posti sotto sequestro, e due giovani sono stati segnalati alla preffettura poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.