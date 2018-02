Pastore tunisino nascondeva "erba" in mezzo alle pecore

I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato un tunisino di 39 anni per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel perlustrare le zone rurali di Biancavilla i militari, precisamente in Contrada Picardo, hanno ispezionato un ovile all’interno del quale hanno trovato l’extracomunitario che, vedendo i Carabinieri, è fuggito per le campagne circostanti. E' stato poi raggiunto e, dopo una violenta colluttazione, ammanettato. Perquisito l’ovile, sono saltate fuori due buste di plastica contenenti oltre 50 grammi di marijuana e 100 euro in contanti. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania che hanno identificato e denunciato il datore di lavoro, un 62enne di Biancavilla.