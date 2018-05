Girava per le vie di San Cristoforo con una pistola: arrestato

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 37enne catanese Carmelo Musumeci, per un reato commesso la notte del 7 luglio del 2017 in Via Di Giacomo a San Cristoforo. Aveva tentato di disfarsi di una pistola lanciandola sotto una macchina parcheggiata. L’arma, una Beretta calibro 380 con la matricola abrasa, il colpo in canna e sette munizioni nel caricatore, fu immediatamente recuperata e posta sotto sequestro. I giudici etnei lo hanno condannato ad un anno ed un mese di arresti domiciliari, ritenendolo colpevole di porto illegale di arma clandestina e munizioni.