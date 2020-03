Arresto del tribunale etneo eseguito dalla polizia a Reggio

Gli agenti della polizia ferroviaria di Villa San Giovanni hanno arrestato un cittadino italiano di 58 anni. A carico dell'uomo era stato emesso, dalla Corte d' Appello di Catania, un provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari, per il reato di atti persecutori. Il 58enne è stato fermato e controllato a bordo del treno IC 724 in partenza da Villa San Giovanni per Napoli. Condotto negli uffici di polizia, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso il proprio domicilio per scontare la pena residua di 2 anni e 8 mesi.