Due pregiudicati vicini alla mafia finiscono nel carcere di Bicocca

Carmelo Terranova, 44enne, di Palagonia, è stato arrestato dai carabinieri insieme ad Antonio Giovanni Fratullo, 54enne, di Scordia, già detenuto nel carcere di Bicocca. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività del reparto operativo speciale dei carabinieri di Catania che ha permesso di raccogliere elementi e fonti di prova a loro carico, che li inquadrano come appartenenti alla famiglia mafiosa “Santapaola – Ercolano” di Catania per quanto riguarda il 44enne, “Nardo” di Lentini per quanto riguarda il 54enne.