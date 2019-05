Disoccupato nascondeva munizioni e oltre 5 mila euro

I carabinieri di Acireale, hanno denunciato S.S., un 26 enne pregiudicato senza lavoro, per detenzione di armi e ricettazione. Dopo aver preso le informazioni necessarie, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare in via degli Angeli, trovando 23 cartucce calibro 7,65, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 5.635 euro , ritenuta frutto di qualche attività illecità.