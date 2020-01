I carabinieri arrestano un 42enne per una rapina in provincia di Venezia

I carabinieri di Gravina di Catania hanno eseguito un provvedimento emesso dalla procura di Venezia, arrestando il 39enne catanese Orazio Moschetto, già ristretto agli arresti domiciliari per altra causa. Il provvedimento a carico dell’uomo scaturisce da una rapina in concorso che l'uomo avrebbe messo in attonel dicembre del 2012 a Mestre, in provincia di Venezia. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Catania piazza Lanza.