Non rispetta la sorveglianza speciale, 24enne ai domiciliari

I carabinieri di Ognina hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari il 24enne catanese Gioacchino Sparti. Il provvedimento a carico dell’arrestato è stato determinato dall’inosservanza delle prescrizioni impostegli dalla misura di prevenzione. E' stato sorpreso dai militari in un luogo distante dalla sua abitazione, in compagnia di alcuni pregiudicati ed in orario non consentito.