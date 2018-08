Pregiudicato fugge a casa della suocera per evitare l'arresto

I carabinieri di Piazza Dante hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 43enne catanese Vincenzo Salvo, per concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il 28 luglio scorso era sfuggito all’arresto, mentre la moglie (tuttora reclusa ai domiciliari) era stata ammanettata dopo il rinvenimento nell’armadio delle figlie minorenni, di oltre 6 chili di cocaina.

Ieri sera i carabinieri, eludendo le telecamere di sorveglianza poste a protezione dell’immobile, hanno circondato una villa di San Giorgio – residenza della suocera - ed hanno scovato ed ammanettato l’uomo grazie alle unità cinofile. L’arrestato si trova ora a Piazza Lanza.