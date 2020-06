Fugge con l'auto carica di droga e si schianta contro un muro: arrestato

E' finito in manette un catanese di 25 anni che aveva tentato di fuggire ma che ha concluso la sua corsa contro un muro. I fatti sono accaduti la scorsa notte in via Galermo: l'uomo, alla guida di una Kia Picanto, vedendo la “gazzella” dell’arma mentre usciva da una nota piazza di spaccio ha tentato la fuga ma ha poi perso il controllo dell’autovettura andando a impattare ad alta velocità contro un muro di cinta lungo la via Giovanni Grasso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il pusher, bloccato dai militari, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 13 dosi di marijuana. Accompagnato all’ospedale Garibaldi-centro, il giovane ha rimediato varie escoriazioni, un trauma facciale e qualche ematoma per una prognosi di 5 giorni. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice in sede di udienza di convalida.